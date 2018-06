Alexis Santos conquista bronze nos 200 metros estilos nos Jogos do Mediterrâneo

Alexis Santos fez o tempo de 2.00,830 minutos, atrás do grego Andreas Vazaios, vencedor com 1.59,40, e do espanhol Hugo Gonzalez, que terminou em segundo com 2.00,53.

"Correu bem. Era a prova principal e sabendo que estes eram os primeiros Jogos do Mediterrâneo para Portugal, queria representar bem o país Portugal. Fiquei contente", disse o nadador que vai disputar em agosto o campeonato da Europa em Glasgow.

"Este foi um bom indicador das minhas condições para o Europeu. O objetivo é sempre melhorar os tempos. Sei que as possibilidades de lutar por um lugar na final são altas e o objetivo é sempre conseguir baixar o recorde nacional", acrescentou.

Esta foi a quarta medalha arrecadada pela delegação portuguesa na estreia de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, que começaram na quinta-feira.

De manhã, os triatletas Melanie Santos e João Pereira conquistaram o ouro no sprint do triatlo, ao mesmo tempo que o atirador João Costa subiu ao pódio ao conquistar o bronze no tiro.

"Hoje foi um dia excelente para nós. Soube que o João e a Melanie foram medalha de ouro e isso deu-nos uma motivação extra para conseguir mais pódios e bons resultados nas outras modalidades", afirmou.

Portugal está representado nos Jogos do Mediterrâneo, que contam com 26 nações, por 232 atletas, em 29 modalidades.

