Canoísta Teresa Portela conquista 7ª medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo

A atleta fez a prova em 40,504 minutos, ficando em terceiro lugar, enquanto o ouro foi para a espanhola que tem o mesmo nome, Teresa Portela, que completou a prova em 00.40,140 minutos, enquanto no segundo posto lugar ficou a francesa Sarah Guyot com o tempo 00.40,249.

Esta é a sétima medalha portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo depois de sábado Melanie Santos e João Pereira terem conquistado o ouro no triatlo, João Costa e Alexis Santos terem arrecadado o bronze no tiro e nos 200 metros estilos da natação, respetivamente, e já hoje Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta terem conseguido a prata nem K1 500.

Portugal estreia-se nos Jogos do Mediterrâneo, que contam com 26 nações, por 232 atletas em 29 modalidades.

Lusa