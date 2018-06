João Moutinho já integrou os trabalhos da seleção portuguesa

João Moutinho esteve ausente dos trabalhos da equipa lusa nos treinos de quinta e de sexta-feira devido a síndrome gripal, mas hoje já voltou a trabalhar com os restantes 22 companheiros no centro de estágio do FC Saturn, em Kratovo, onde a equipa tem estado concentrada.

Além de Moutinho, Raphael Guerreiro também não trabalhou no treino de quinta-feira, por se encontrar com problemas musculares numa perna, mas já integrou a sessão de sexta-feira.

A equipa das 'quinas' prescindiu do treino na Arena Saransk, palco do jogo de segunda-feira e onde o selecionador Fernando Santos e um jogador vão fazer ainda hoje a antevisão do desafio, em conferência de imprensa marcada para as 20:00 (18:00 em Lisboa).

Após o treino, a seleção portuguesa voa ainda hoje para Saransk, numa viagem de cerca de duas horas.

Portugal e Espanha partilham a liderança do grupo B, com quatro pontos, seguidos do Irão, com três, enquanto Marrocos ainda não pontuou e já está afastado da próxima fase.

A seleção portuguesa e o Irão defrontam-se na segunda-feira em Saransk, às 21:00 (19:00).

Lusa