João Vital conquista bronze nos 400 metros estilos dos Jogos do Mediterrâneo

João Vital fez o tempo 4.18,76 minutos, atrás do italiano Federico Turrini, que terminou a prova em 4.16,37 minutos e ganhou o ouro, e do espanhol Joan Lluis Pons, que conquistou a prata com 4.17,97.

Esta é a oitava medalha de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, que tiveram início na quinta-feira e contam com atletas de 26 nacionalidades.No segundo dia de competição, Melanie Santos e João Pereira conquistaram o ouro no triatlo, enquanto João Costa e Alexis Santos arrecadaram o bronze no tiro e nos 200 metros estilos da natação, respetivamente.

Ao terceiro dia de competição, Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta, em K1 500, conquistaram a prata e Teresa Portela, em K1 200, o bronze.Portugal, que se estreia nos Jogos do Mediterrâneo, está representado por 232 atletas em 29 modalidades.

Lusa