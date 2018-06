Árbitro do Sporting-Benfica de futsal agredido

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol refere esta segunda-feira que o juiz, que foi terceiro árbitro no dérbi, recebeu "tratamento hospitalar" e que o sucedido "foi relatado às autoridades policiais, a quem foi apresentada queixa".

Sérgio Magalhães foi o 3.º árbitro do terceiro jogo da final do play-off do campeonato nacional de futsal, disputado no domingo entre o Sporting e o Benfica, no pavilhão João Rocha, e que as águias venceram por 9-6 no prolongamento.

A vitória deu vantagem ao Benfica na disputa pelo título de campeão (2-1), num jogo em que os sportinguistas teceram muitas críticas à arbitragem.

O Conselho de Arbitragem repudia o que qualifica de "ato cobarde" e sublinha que "o incitamento ao ódio, que continua a ser praticado repetidamente em Portugal, não pode ser dissociado deste tipo de incidentes".

Sérgio Magalhães, de 36 anos, pertence à Associação de Futebol do Porto e iniciou atividade na primeira categoria nacional de arbitragem na modalidade em 2009, tendo entrado nos quadros internacionais em 2012.

Esta época, o árbitro, natural da cidade do Porto, dirigiu 14 jogos, nove do principal escalão nacional e cinco da II Liga.



Lusa