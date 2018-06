Desportivo das Aves confirma buscas e diz que o processo "está em segredo de justiça"

Na mesma nota, o clube adianta que "o processo está em segredo de justiça" e que "colaborou com as autoridades em todas as diligências efectuadas".

Entretanto, a Polícia Judiciária do Porto cofirmou a realização de 14 buscas domiciliárias e 10 não domiciliárias, quatro das quais em sociedades anónimas desportivas, por suspeitas de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem.



Lusa