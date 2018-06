Nadadora Diana Durães conquista bronze nos Jogos do Mediterrâneo

Diana Durães terminou a prova em 4.09,49 minutos, atrás da italiana Simona Quadarella (4.05,68) e da espanhola Mireia Belmonte (4.05,87).

Ao quarto dia de competição, esta é a décima medalha de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo que tiveram início quinta-feira, estendendo-se até 1 de julho, e nos quais participam 26 países.

No segundo dia de competição, sábado, Melanie Santos e João Pereira conquistaram o ouro no triatlo, enquanto João Costa e Alexis Santos arrecadaram o bronze no tiro e nos 200 metros estilos da natação, respetivamente.

No domingo, ao terceiro dia de competição, Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta, em K1 500, conquistaram a prata e Teresa Portela o bronze em K1 200, somando-se o terceiro lugar do jovem nadador João Vital nos 400 metros estilos natação.

E esta segunda-feira, também na natação, Ana Monteiro conquistou a medalha de prata nos 200 metros mariposa.

Os Jogos do Mediterrâneo tiveram início na quinta-feira e estendem-se até 1 de julho, em Tarragona, onde Portugal está representado por 232 atletas de 29 modalidades, num total de 26 países.

Lusa