Paços de Ferreira confirma visita da PJ às suas instalações

"O Futebol Clube de Paços de Ferreira informa que, no âmbito de um processo de investigação, colaborou com as autoridades policiais prestando toda a informação solicitada com vista ao esclarecimento e defesa do bom nome da instituição", pode ler-se no comunicado partilhado pelo clube pacense na sua página oficial da Internet.

Na mesma informação, o Paços de Ferreira garante estar "totalmente disponível para cooperar com todas as entidades com vista ao esclarecimento de todo e qualquer processo de investigação".

"O clube sempre pautou as suas condutas por princípios de legalidade e por via disso aguardará com total serenidade os desenvolvimentos processuais, garantindo a todos os associados a defesa da honra e bom nome da instituição", acrescenta a direção pacense, lembrando que "o processo está em segredo de justiça".

A Polícia Judiciária do Porto comunicou a realização de 14 buscas domiciliárias e 10 não domiciliárias, quatro das quais em sociedades anónimas desportivas (SAD), incluindo a do Paços de Ferreira, por suspeitas de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem.

A informação foi prestada pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, num inquérito que se investigam factos "suscetíveis de integrar os crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e oferta ou recebimento indevido de vantagem".

Lusa