Piloto Carlos Vieira mantém-se clinicamente estável após operação

O piloto foi operado no Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), onde se encontra internado no serviço de Medicina Intensiva desde o acidente.

"A intervenção cirúrgica decorreu dentro das expectativas e o doente mantém-se ventilado e clinicamente estável", refere fonte do gabinete de comunicação do CHUC.

Carlos Vieira e o seu copiloto, Jorge Carvalho, despistaram-se no dia 8 de junho na primeira especial do Rali Vidreiro, na Marinha Grande, no distrito de Leiria.

Os pilotos foram de imediato transportados para o hospital de Santo André, em Leiria, e Carlos Vieira, que apresentava um "estado grave", foi estabilizado e posteriormente transferido para Coimbra com acompanhamento de um cirurgião, na sequência da gravidade e da tipologia das lesões.

Lusa