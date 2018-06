A fúria da repórter quando tentam beijá-la em direto

A jornalista desvia-se do beijo e dá uma lição de moral ao desconhecido, diz-lhe que nunca se deve comportar desta forma perante uma mulher.

Segundo a BBC, na semana passada, uma repórter Colombiana foi apalpada em direto enquanto cobria outro jogo do Mundial.

Júlia Guimarães, jornalista da TV Globo e da SportTV, escreve no Twitter que nunca se sentiu assediada no Brasil, mas que na Rússia já é a segunda vez que experiencía algo do género.

Disse ao Globo Esporte que o incidente a fez sentir vúlneravel, explica que, apesar de ter respondido desta vez, não percebe porque é que os homens se sentem no direito de agir assim.