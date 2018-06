Madonna mostra filhas a dançar com a camisola da seleção nacional

O vídeo foi publicado no Instagram e já alcançou mais de 110 mil visualizações.

Madonna vestiu Estere e Stella a rigor com as camisolas da seleção nacional, cada uma com o seu nome nas costas. No vídeo, as gémeas de 5 anos aparecem ainda a imitar a coreografia da música "Dr. Jeans' Banana Dance".

A viver em Portugal desde o ano passado, Madonna recorre às redes sociais para partilhar a sua aventura portuguesa. Na semana passada, assistiu a um jogo do Mundial da Rússia, no Terreiro do Paço, em Lisboa.