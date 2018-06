Hipismo português conquista ouro nos Jogos do Mediterrâneo e só pensa na subida de divisão

"Temos um projeto. Começamos há um ano na federação, temos um treinador de obstáculos, um treinador de ensino e um psicólogo, um médico e um veterinário a acompanhar a equipa. Os resultados estão a aparecer. Espero que esta medalha represente um ponto de viragem no desporto equestre e nas competições de obstáculos em Portugal", disse o chefe de equipa, Francisco Louro.

António Matos Almeida, Duarte Seabra, Luís Sabino Gonçalves, Rodrigo Almeida formaram a equipa que venceu o ouro no desempate com a França que ficou em segundo lugar, enquanto a Itália arrecadou o bronze.

Francisco Louro descreveu que a conquista desta medalha de ouro "foi muito suada", pois estavam em competição 12 equipas e, após uma primeira volta quatro terminaram a prova com zero pontos (Espanha, França, Itália e Portugal), seguindo-se uma segunda volta, em que as equipas portuguesa e francesa terminaram outra vez empatadas.

"Teve de haver desempate. Todos os cavaleiros entram e contam-se os melhores tempos. Portugal fez zero pontos e melhor tempo do que os três cavaleiros franceses. Fomos mais rápidos do que eles", descreveu o chefe de equipa que falava à agência Lusa desde Barcelona, localidade onde está localizado o Royal Polo Club, onde se realizou a prova a cerca de 100 quilómetros do epicentro dos Jogos do Mediterrâneo.

Francisco Belo contou que o momento é de celebração, confidenciando que a equipa está reunida num restaurante para festejar o terceiro ouro para Portugal nesta competição que teve início na quinta-feira e se prolonga até 1 de julho.

Em agosto, Portugal vai disputar a final da subida de divisão, podendo passar da II Divisão Europeia, onde está atualmente, para o escalão superior. Sobem os dois primeiros classificados, mas o primeiríssimo vai à final mundial que se disputa exatamente em Barcelona.

"Acredito que temos hipóteses. No campeonato da Europa do ano passado a única equipa que ficou à nossa frente foi a Áustria e apenas por um derrube. Portanto acho que temos hipótese e este ano já batemos a Áustria na Taça das Nações de Lisboa", referiu Francisco Louro.

A equipa de hipismo portuguesa é composta por cinco cavaleiros e o dobro de técnicos desde treinadores a um veterinário e tratadores. Ao longo desta competição, na qual Portugal se estreia, esta foi uma das poucas modalidades que não se pôde juntar à restante comitiva na Vila Mediterrânea em Tarragona, mas Francisco Belo acredita que se vive um "espírito igualmente de Missão".

"Não temos o ambiente olímpico. Infelizmente não o conseguimos viver, mas o empenho e o orgulho são os mesmos. O chefe de Missão [referindo-se a Marco Alves] esteve aqui connosco e foi muito bom porque os atletas sentiram-se apoiados", disse.

Na sexta-feira, o hipismo português volta a competir, desta feita em individuas, tendo Francisco Louro sido direto e perentório: "Vamos lutar por uma medalha individual".

Até ao momento Portugal arrecadou 12 medalhas - três ouros, três pratas e seis bronzes, nuns Jogos em que a delegação portuguesa está representada por 232 atletas em 29 modalidades.

Lusa