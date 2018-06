Belenenses vai jogar no Estádio Nacional

"Infelizmente na próxima temporada vamos jogar no Jamor. É por todos conhecido que em fevereiro passado fomos surpreendidos por uma carta da direção do clube a despejar-nos do Estádio do Restelo. Portanto na próxima época vamos jogar no Estádio do Jamor. É com muita pena que transmito isso aos adeptos do Belenenses, mas não é surpresa nenhuma", disse.

Em conferência de imprensa, Rui Pedro Soares lembrou que o "Estádio do Restelo continua com uma execução pendente", pelo que, segundo o dirigente, "nem sequer depende da direção do clube" se no futuro a equipa principal de futebol poderá voltar ao Restelo.

"Como calcula a notícia de que o Belenenses, ao fim de mais de 60 anos, não vai jogar no Restelo é uma notícia brutal e nós, quando fomos surpreendidos com essa decisão da direção do clube, ficámos em estado de choque", referiu.

Apesar de dizer que os 'azuis' vão fazer os 17 encontros da I Liga no Jamor, Rui Pedro Soares referiu que "o regresso ao Restelo é inevitável e vai concretizar-se no mais breve espaço de tempo".

Lusa