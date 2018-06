Rui Vitória quer Benfica a trabalhar para a "reconquista dos títulos"

"É a reconquista, fundamentalmente dos títulos. Vamos à procura disso, e queremos que cada um dos benfiquistas tenha esta convicção", atirou o treinador, que entra para a quarta temporada ao leme dos encarnados.

Para Vitória, que ganhou dois campeonatos pelo Benfica antes de ficar em segundo no terceiro ano, a nova época "vai ser dura", mas a equipa deve ter "o foco no Benfica" e evitar pensar nos rivais para estarem "preparados".

"A época passada está terminada. Fizemos a reflexão que tínhamos de fazer, mas começámos a trabalhar muito cedo nesta época, e o mais importante é olharmos para a época que aí vem", acrescentou.

O técnico quer a equipa "focada no futuro imediato", com "três palavras que guiam: entusiasmo, foco e missão".

Rui Vitória confessou já ter falado "com alguns" dos reforços antes da pré-época, que hoje arrancou com um plantel provisório de 30 jogadores, e explicou que a principal preocupação é os novos atletas encontrarem "tudo organizado e preparado para começarem bem, como a família, casa e transporte".

O plantel "não está fechado, mas está definido", porque "há a possibilidade de entrarem mais jogadores" e o trabalho no treino ainda está a começar, bem como a possibilidade de "uma ou outra saída".

Rui Vitória quer uma equipa "dominadora" e com qualidade ofensiva, ora em "4-4-2 ou 4-3-3", e procura acima de tudo que os jogadores tenham "uma grande capacidade de perceber o jogo".

"Preparámos um plantel para aquilo que são as exigências que vamos ter", explicou, numa mistura entre jogadores mais e menos experientes e ter "mais do que uma opção para cada posição" e incluindo jogadores da formação.

Segundo o técnico das águias, só há um dos jogadores do Benfica atualmente a disputar o Mundial 2018 que quer que fique "até ao fim", no caso o defesa-central português Rúben Dias, e disse estar "a torcer" por uma vitória lusa no torneio da Rússia.

O plantel do Benfica iniciou esta quinta-feira a preparação para a época 2018/19, durante a qual procura reconquistar o título de campeão português, realizando os habituais testes médicos.

Às 17:00, os encarnados fizeram o primeiro treino da temporada, no Estádio da Luz, no qual estiveram todos os jogadores que se apresentaram, à exceção de Krovinovic e Rafa, que ainda recuperam de lesões.

O grego Samaris deverá apresentar-se no dia 8 de julho, enquanto os mundialistas já eliminados Carrillo, Ebuehi e Zivkovic chegam até dia 14, com Rúben Dias, Salvio e Seferovic a dependerem da progressão das respetivas seleções no Mundial 2018.

Lusa