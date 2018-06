"Tomei esta decisão porque sou muito feliz aqui. Penso que esta equipa, sob a direção de José [Mourinho], ainda tem muitos títulos para conquistar", explicou Fellaini, cujo contrato com o United expirava no fim do mês.

O médio, de 30 anos, que está a representar a Bélgica no Mundial 2018, cuja fase final decorre na Rússia, foi contratado em 2013 pelo Manchester United, tendo disputado 156 jogos e marcado 20 golos pelos red devils.

Lusa