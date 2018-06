Ferreyra elogia Jonas e diz que dupla atacante no Benfica depende de Vitória

"Sei que o Jonas é um grandíssimo jogador, que tem marcado muito golos no Benfica e sido decisivo nos últimos anos. Uma parceria com ele? Bem, isso vai depender do que pretende o treinador, se vai jogar com um dianteiro ou com dois", disse o ex-avançado do Shakhtar Donetsk aos jornalistas, durante a apresentação dos novos fatos oficiais do clube, na qual participou.

Em relação aos primeiros dias de treino sob a orientação de Rui Vitória, Ferreyra confessou não poder falar muito, visto que a equipa só iniciou o trabalho na quinta-feira.

"Trabalhámos a parte física e só com o tempo vou poder conhecer melhor os meus companheiros e assimilar outros aspetos do jogo e as ideias do treinador", explicou.

Questionado sobre os objetivos individuais e coletivos para a época que se inicia, Ferreyra desvalorizou os primeiros porque "o grupo é que é importante" e realçou os coletivos, que passam "por conquistar o campeonato e a Taça de Portugal e ir o mais longe possível na Liga dos Campeões".

Facundo Ferreira tem 27 anos, assinou contrato com o Benfica até 2022 e confessou o seu estado de espírito: "Já tive oportunidade de conhecer a cidade e as instalações do clube".

"É lindo treinar no Estádio da Luz com os meus novos companheiros e sinto-me muito motivado para este novo desafio na minha carreira. Quero ganhar todos os títulos em Portugal e brilhar na Liga dos Campeões", concluiu.

