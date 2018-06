LeBron James rejeitou a opção de receber mais de 30 milhões na próxima temporada

De acordo com a agência norte-americana Associated Press (AP), que cita dois familiares do jogador, LeBron James já tomou a primeira decisão, podendo agora escolher em que equipa vai alinhar na Liga norte-americana de basquetebol (NBA) em 2018/19.



A opção de James, de 33 anos, pode passar por ficar em Cleveland e assinar um contrato de cinco anos, de 209 milhões de dólares (cerca 180,7 ME), ou, como tem feito desde 2014, renovar por apenas uma temporada.



Se não ficar nos 'Cavs', ao serviço dos quais voltou a ser finalista vencido da NBA em 2017/18, são vários os destinos possíveis, com as equipas mais faladas a serem os Philadelphia 76ers, no Este, e os Los Angeles Lakers, no Oeste.



James tinha até ao final do dia de hoje para expressar as suas intenções aos 'Cavs' e foi o seu empresário, Rich Paul, que falou com o conjunto de Cleveland, de acordo com as fontes da AP.



As partes não farão qualquer comentário oficial até domingo, dia em que abre o mercado dos 'agentes livres', encabeçado por LeBron James e que também inclui os 'All-Stars' Chris Paul (Houston Rockets) e Paul George (Oklahoma City Thunder).



LeBron James, que vai para a 16.ª temporada da NBA, cumpriu, em 2017/18, os 82 jogos da época regular, o que aconteceu pela primeira vez, com médias de 27,5 pontos, 8,6 ressaltos e um recorde de carreira de 9,1 assistências.



Nos 'play-offs', o '23' carregou os 'Cavs' até à final, na qual foram 'varridos' pelos Golden State Warriors, que revalidaram o título.

Lusa