Portugal soma mais três medalhas nos Jogos do Mediterrâneo

O lutador olímpico Rui Bragança, que representou o Vitória de Guimarães e agora veste as cores do Benfica, perdeu as várias rondas da prova começando por ter uma desvantagem de 4-0, depois 8-2, até ao resultado final de 15-2.

Antes, no combate de acesso à final, o atleta vimaranense venceu o sérvio Milos Gladovic por 10-8.

Júlio Ferreira lutou contra o espanhol Raul Martinez Garcia e perdeu por 19-6, mas apesar da derrota, conquistou o bronze, falhando, porém, a oportunidade de seguir para o combate de luta pelo ouro.

Patrícia Sampaio venceu a judoca espanhola Laia Talarn, num combate que se realizou em Cambrils, a cerca de 10 quilómetros de Tarragona.

Portugal está representado, numa competição que teve início na semana passada e se prolonga até domingo, com 232 atletas em 29 modalidades.