Atletismo português fecha participação nos Jogos do Mediterrâneo com três medalhas

Com 22 atletas numa comitiva que ultrapassava os 230, o atletismo português arrecadou três medalhas nos Jogos do Mediterrâneo, competição na qual Portugal conquistou um total de 24 'metais'.

"Três medalhas. Soube-me a pouco. Penso que podíamos ter tido mais algumas, mas, no geral, foi bastante bom. Tivemos vários finalistas e vários quartos lugares. Podíamos ter mais atletas aqui, é verdade, mas não pudemos contar com alguns por lesões e outras coisas do género", disse José Santos, em jeito de balanço da prestação portuguesa nesta competição.

No sexto dia de competição, Liliana Cá conquistou o bronze no lançamento do disco, enquanto, no dia seguinte, sexta-feira, foi a vez de Inês Monteiro subir ao segundo lugar do pódio nos 5.000 metros.

Hoje, último dia de provas, a equipa masculina conquistou o bronze na estafeta 4x100 metros.

Já no total das 29 modalidades representadas por Portugal neste evento, a delegação portuguesa arrecadou 24 medalhas, sendo três de ouro, oito de prata e 13 de bronze.

Lusa