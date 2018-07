Boavista garante médio defensivo Obiora por duas épocas

Internacional pelo seu país, Obiora assinou por duas épocas e passou pelo Inter de Milão em 2010, onde chegou a trabalhar com José Mourinho.

Parma, de Itália, Cluj, da Roménia, e Académica, de 2014 a 2016, são outros clubes que Obiora representou.

O novo reforço boavisteiro declarou-se feliz "por regressar ao futebol português num clube tão histórico".

No sábado, o Boavista apresentou outro reforço para a época 2017/18, o defesa central brasileiro Raphael Silva, de 26 anos e 1,90 metros e ex-Goiás.Raphael Silva assinou até 2021 e pode ser opção para o lugar do seu compatriota Raphael Rossi, que foi negociado para o Sion, da Suíça.

Obiora e Raphael Silva juntam-se, assim, aos guarda-redes brasileiros Helton Leite (ex-S.Caetano) e Rafael Bracali (ex-Arouca) e ao atacante camaronês Ibrahim Koneh (ex-Lusitânia de Lourosa) na lista de reforços axadrezados para a época que se avizinha.

O Boavista inicia a sua preparação para a temporada 2018/19 na segunda-feira, com a realização de exames médicos, que se prolongam no dia seguinte.

Os boavisteiros agendaram um treino aberto à comunicação social para quarta-feira, às 16:45, no Estádio do Bessa, no Porto.

Lusa