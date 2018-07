Médio português Bruno Monteiro renova com o Tondela

Bruno Monteiro, 33 anos, chegou ao clube em 2014, sendo um dos jogadores que se mantém no plantel desde o título de campeão da II Liga, somando 74 partidas com a camisola do Tondela.

É o segundo jogador mais antigo no plantel auriverde, só ultrapassado pelo guarda-redes Cláudio Ramos, tendo acertado com o clube a renovação do contrato para as próximas duas temporadas.

O médio reforça a lista de jogadores já garantidos no plantel, juntando-se às renovações do central Ícaro Silva, ao novo empréstimo do também defesa-central Jorge Fernandes, jogador do FC Porto, e aos reforços João Reis, defesa-esquerdo ex-Santa Clara, ao médio Diarra (ex-Sporting da Covilhã) e aos avançados Xavier (ex-Paços Ferreira).

O plantel do Tondela já trabalha às ordens de Pepa, que, na segunda-feira, vai orientar o primeiro treino de campo, depois dos primeiros dias dedicados aos testes médicos aos jogadores. O técnico tondelense marcará presença na sala de imprensa para as primeiras declarações da temporada aos jornalistas, acompanhado do capitão de equipa, Ricardo Costa.



