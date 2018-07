Miguel Oliveira com "corrida difícil" em Assen e afinações para melhorar moto

"Este fim de semana experimentámos várias soluções para nos tentar ajudar na qualificação. Foi um fim de semana onde entendemos muitas coisas, foi positivo para o resto da temporada, porque é nestes momentos difíceis que entendemos cada vez mais a moto", começou por dizer.

Em declarações à sua assessoria de imprensa, o piloto luso sublinhou que a sua equipa tem pressionado um pouco a fábrica, de modo a trazer "outras soluções", numa época em que não tem tido bons resultados nas qualificações.

O piloto, que já subiu cinco vezes ao pódio nas oito corridas disputadas (um primeiro lugar, dois segundos e dois terceiros), é vice-líder do Mundial, mas agora mais distante do italiano Francesco Bagnaia, que tem 16 pontos, depois de ter chegado a Assen apenas com mais um.

"A equipa está de parabéns, fez num trabalho fantástico, tentámos tudo este fim de semana, foram incansáveis comigo os técnicos, sempre a tentar encontrar alternativas para me ajudar a ser mais rápido. O sexto lugar este fim de semana foi o melhor resultado possível", reconheceu.

Miguel Oliveira tem conseguido 'cavalgar' posições nos arranques e hoje, ao sair do 17.º lugar, chegou logo no início ao sétimo, subindo, posteriormente, ao sexto, com a desistência de Lorenzo Baldassarri.

A nona prova do Mundial será a 15 de julho, com o Grande Prémio da Alemanha, corrida em que Miguel Oliveira foi segundo na última época.

"Vamos para a próxima corrida, na Alemanha, onde no ano passado fomos muito competitivos e lutámos pela vitória com a convicção de que nos aproximamos cada vez mais pela luta do campeonato. Estamos muito positivos e otimistas em relação ao futuro", acrescentou o piloto.

Lusa