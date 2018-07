Presidente da República felicita missão portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo

Numa mensagem publicada na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa considera que a participação foi "muito positiva, muito auspiciosa no contexto da preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 e que muito orgulha o Presidente da República e todos os portugueses".

Na mensagem é lembrado que Portugal inscreveu 233 atletas que competiram em 29 das 32 modalidades e conquistaram 24 medalhas (três de ouro, oito de prata e 13 de bronze).

No sábado, o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, manifestou "desconforto" pela "completa marginalização" dada aos atletas que participaram nos Jogos do Mediterrâneo, em Tarragona, Espanha, por parte de "membros da hierarquia do Estado".

Em declarações aos jornalistas, em jeito de balanço da estreia portuguesa neste evento, José Manuel Constantino considerou que o facto de estar a decorrer uma competição em que Portugal esteve "profundamente empenhado" - referindo-se ao Campeonato do Mundo de futebol, no qual a seleção de Fernando Santos perdeu no sábado por 2-1 com o Uruguai, sendo afastada nos 'oitavos' -, "não pode inviabilizar que haja alguma atenção relativamente a outras representações nacionais que estão a ocorrer em simultâneo".

"Repito, com exceção do secretário de Estado do Desporto e do ministro da Educação, não houve da parte de outros membros da hierarquia do Estado qualquer referência até à data em que estou a falar convosco. É uma realidade à qual, infelizmente, já estamos habituados e da qual a generalidade dos atletas se queixam", lamentou.

Os próximos Jogos do Mediterrâneo realizam-se em Oran, na Argélia, em 2021.

Lusa