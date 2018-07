Salah renova com o Liverpool

Salah, de 26 anos, chegou ao Liverpool há um ano, proveniente dos italianos da Roma, tendo apontado 33 golos em 52 jogos com a camisola dos 'reds'.

O treinador do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, considerou que esta renovação é uma "recompensa" pelo trabalho do jogador, e uma "aposta clara" do clube.

"É uma recompensa para uma pessoa que contribuiu de forma inequívoca para a equipa na época passada, e demonstra uma muito claramente que: ele acredita no clube e nós acreditamos nele", afirmou Klopp, em declarações ao sítio do Liverpool na Internet.

Salah recuperou a tempo de disputar o Mundial 2018 ao serviço da seleção egípcia - afastada na fase de grupos - de uma lesão grave no ombro, sofrida na final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid (3-1).

Segundo a imprensa inglesa, o jogador tem contrato até 2023, sem cláusula de rescisão.

Lusa