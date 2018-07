A duração do vínculo e os valores da transferência não foram revelados. Alfa Semedo chegou a Portugal em 2014, proveniente dos guineenses do Fidjus di Bideras, e esteve duas épocas na formação do Benfica, antes de ser emprestado ao Vilafranquense.

Na temporada passada, assinou pelo Moreirense, no qual fez 34 jogos e marcou três golos.