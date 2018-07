DeMarcus Cousins junta-se aos bicampeões da NBA Golden State Warriors

DeMarcus Cousins, que se lesionou com gravidade em janeiro, ao romper o tendão de Aquiles, e só deverá regressar em dezembro, aceitou um contrato de um ano por 5,3 milhões de dólares (4,5 ME), segundo a agência norte-americana AP, que cita uma pessoa diretamente envolvida no negócio.

Na época passada, Cousins, de 27 anos, conseguiu médias 25,2 pontos e 12,9 ressaltos, em 48 jogos, sendo que, de carreira, o seis vezes 'All Star' soma 21,5 pontos e 11,0 ressaltos.

Caso recupere na plenitude, os Warriors ficam com um cinco fortíssimo, com cinco 'All Stars': Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green e DeMarcus Cousins.

"O terceiro 'splash Brother'", escreveu Curry, no Tweeter, comentando a chegada de Cousins aos Warriors, que ganharam os dois últimos campeonatos e três dos derradeiros quatro.

Do plantel de 2017/18, os Warriors perderam JaVale McGee, que decidiu rumar aos Los Angeles Lakers, tal como Rajon Rondo (ex-New Orleans Pelicans) e Lance Stephensen (ex-Indiana Pacers), para se juntarem a LeBron James (ex-cleveland Cavaliers).

Por seu lado, Julius Randle vai deixar o conjunto de Los Angeles e rumar aos Pelicans.

