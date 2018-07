Froome com apoio de Kwiatkowski e Thomas na Volta a França

O polaco Michal Kwiatkowski, campeão do mundo em 2014, e o britânico Geraint Thomas, vencedor da Volta ao Algarve em 2015 e 2016, integram a equipa britânica, num elenco que volta a contar também com Luke Rowe.

Além dos quatro repetentes de 2017, e um dia após a União Ciclista Internacional (UCI) ter ilibado Froome do procedimento disciplinar por doping, a Sky confirmou a presença do colombiano Egan Bernal, vencedor da Volta a França do Futuro de 2017 e que vai estrear-se na 'Grande Boucle', tal como o italiano Gianni Moscon.

A equipa fica completa com o espanhol Jonathan Castroviejo e com o holandês Wout Poels, o único dos 'eleitos' que colaborou no primeiro triunfo de Froome na Volta a Itália, em maio último.

Froome, de 33 anos, venceu as edições de 2013, 2015, 2016 e 2017 do Tour, a de 2017 da Vuelta e a deste ano do Giro.

Lusa