Jogadores do Sporting elogiam Peseiro e prometem "uma temporada de vitórias"

"Podem ter a certeza de que vai ser uma temporada de vitórias para nós", disse Mattheus Oliveira, em declarações aos canais oficiais de comunicação do Sporting, que se manifestou "muito feliz" pelo regresso a Alvalade, após uma época de empréstimo ao Vitória de Guimarães.

O médio brasileiro quer "mostrar muito mais" do que mostrou nos quatros jogos realizados na temporada passada, antes de ser emprestado ao Guimarães, onde jogou ao lado do compatriota Raphinha, reforço dos 'leões', que "pode acrescentar muito à equipa", pois "tem velocidade e finaliza bastante bem".

Além de Raphinha, Mattheus Oliveira, de 23 anos, reencontrou também no primeiro dia de trabalho na Academia do Sporting, em Alcochete, o treinador José Peseiro, que rescindiu com o clube minhoto no fim da época transata e foi contratado pelo Sporting.

"É um grande técnico. Aprendi bastante com ele no Vitória de Guimarães. Deixa os jogadores à vontade para fazerem aquilo que sabem e, na minha opinião, tem como ponto forte saber trabalhar em grupo, ou seja, o aspeto da liderança", observou.

Bruno Gaspar, contratado à Fiorentina, também elogiou o novo técnico 'leonino', assinalando que é "um treinador que conhece bem o futebol português e a casa", enquanto para Domingos Duarte, emprestado ao Desportivo de Chaves durante o último ano, José Peseiro é a pessoa "adequada para o cargo".

Aos 23 anos, Domingos Duarte considerou-se "um jogador claramente mais maduro", depois de uma temporada de "experiências muito positivas" em Chaves, trazendo na 'bagagem' 32 jogos pelos flavienses.

"Joguei durante quase o ano todo e o que interessa é jogar. Agora, espero também fazer o maior número de jogos possível", notou Domingos Duarte, não escondendo a satisfação pelo tempo passado em Chaves, mas reconhecendo que "é sempre bom regressar a casa".

Bruno Gaspar, de 25 anos, manifestou-se "valorizado" em Alvalade e "agradado" com a concorrência de Ristovski e Piccini para a posição de lateral direito, antevendo uma "competição saudável", mas deixando o aviso: "Venho para fazer história".

"A equipa está com vontade de começar a treinar. Já conhecia alguns atletas. Quando estamos de férias existe sempre aquele pensamento de querer regressar e hoje é o dia. Há uma ansiedade boa por estar aqui pela primeira vez", revelou.

Lusa