Jovane Cabral repetiu assim a presença, enquanto o guarda-redes Stojkovic foi integrado esta tarde, numa sessão em que Carlos Mané trabalhou condicionado no relvado, continuando em fase terminal de recuperação de lesão, e Gelson Dala e Bruno César, em gestão de esforço, também trabalharam condicionados no relvado, de acordo com a nota divulgada pelo clube.

Na sexta-feira, a equipa prossegue os trabalhos na Academia, com treinos às 09:30 e 16:30, ambos fechados.



Lusa