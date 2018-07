Slavchev deixa Sporting e assina pelo Qarabag

Slavchev, de 24 anos, tinha contrato até junho de 2019 com o Sporting, ao qual chegou em 2014, proveniente do Litex Lovech, com o estatuto de "melhor desportista" e melhor jovem jogador da Bulgária em 2013. Cumpriu dois jogos pela equipa principal dos leões, que o cederam, sucessivamente, a Bolton, Appollon Limassol e Lechia Gdansk.

O médio é a quinta contratação do Qarabag, que assegurou, entre outros, a aquisição do guarda-redes islandês Hannes Thór Halldórsson, que defendeu uma grande penalidade cobrada pelo argentino Lionel Messi no empate 1-1 entre as duas seleções no Mundial 2018.



Lusa