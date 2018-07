Juventus (não) esclarece contratação de Cristiano Ronaldo

A Juventus não confirma nem desmente o negócio com o internacional português. Em comunicado, indica apenas que está a considerar "várias oportunidades" no mercado de transferências.

E acrescenta que informará de imediato o mercado "se qualquer acordo for definido", numa nota enviada à Consob, o organismo italiano que equivale à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)

Devido às notícias e especulação em redor da ida de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus, as ações do clube italiano dispararam esta semana. Hoje estavam a subir 5,5% e valorizaram perto de 30% nos últimos quatro dias.