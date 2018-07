Novo sorteio dita FC Porto a receber o Desportivo de Chaves na primeira jornada

Numa segunda versão do sorteio, depois de um erro ter inviabilizado a primeira, a jornada inaugural do campeonato, marcada para 12 de agosto, um domingo, ditou ainda que o Benfica, segundo classificado em 2017/18, receba na Luz o Vitória de Guimarães.

Já o Sporting, que fechou o pódio na última temporada, vai iniciar o campeonato com uma deslocação a Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense.

Programa da 1.ª jornada:

Benfica - Vitória de Guimarães

Sporting de Braga - Nacional

Feirense - Rio Ave

Moreirense - Sporting

Vitória de Setúbal - Desportivo das Aves

Tondela - Belenenses

Portimonense - Boavista

FC Porto - Desportivo de Chaves

Marítimo - Santa Clara



Lusa