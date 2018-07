"O Guangzhou Evergrande anuncia a chegada do médio do FC Barcelona Paulinho por empréstimo, durante um ano", anunciou o clube treinado pelo italiano Fabio Cannavaro, que conta, entre outros com o também brasileiro Talisca, cedido pelo Benfica.

Paulinho, de 29 anos, jogou no Guangzhou Evergrande durante três temporadas, entre 2015 e 2017, tendo sido contratado pelos catalães, no início da época passada, por 40 milhões de euros.

Lusa