Seis rapazes resgatados da gruta na Tailândia

Última atualização 14h35

Os primeiros dois sairam com uma diferença de dez minutos. O primeiro saiu às 17h40, 11h40 hora de Lisboa.

Entretanto sairam mais dois que estão a ser observados pelos médicos que se encontarm no local. Um dos meninos está em estado grave.

Por volta das 14h00, hora de Lisboa, surgiu a confimação de que mais dois rapazes sairam da gruta.

Operação de resgate começou às 10h00 de domingo (3h00 de Lisboa)

A operação de retirada de 12 jovens, com idades entre os 11 e os 16 anos, e do seu treinador de futebol, de 25 anos, presos numa gruta inundada no norte da Tailândia há 15 dias, começou hoje.



Os rapazes e o seu treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no passado dia 23 de junho.

As inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias, já que a única maneira de chegar até ao local onde se encontram era mergulhando através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.



Nos últimos dias, as autoridades têm estudado a melhor forma para resgatar o grupo.



Segundo a estação pública britânica BBC, que cita uma jornalista residente na capital da Tailândia, Banguecoque, um médico australiano que estava dentro da caverna decidiu trazer primeiro para o exterior os rapazes que estavam mais fracos.



Jornalistas da AFP destacados no local relataram que as ambulâncias estão a sair da zona em direção a um helicóptero.



"Hoje, é um grande dia", anunciou esta manhã o governador da região de Chiang Rai (onde fica localizada a gruta) e líder da célula responsável pelo resgate, Narongsak Osottanakorn, durante uma conferência de imprensa na qual confirmou o início da operação de salvamento do grupo encurralado na gruta.



As equipas envolvidas no resgate anteviam que os jovens saíssem "um a um" e que operação demorasse "dois a três dias".



A retirada dos rapazes acabou por evoluir de uma forma mais rápida do que era esperado e as primeiras saídas surgiram cerca de duas horas mais cedo.



Cada criança está a ser escoltada por dois mergulhadores, incluindo especialistas internacionais.

Com Lusa

Donald Trump publicou um tweet em que diz que o governo dos EUA está a acompanhar o resgate dos 12 rapazes e do treinador e a trabalhar em conjunto com o Governo da Tailândia.