Vettel vence GP da Grã-Bretanha e distancia-se de Hamilton no Mundial de Fórmula 1

Vettel, que partiu do segundo lugar da grelha de partida, liderou a corrida desde a primeira volta, ao beneficiar da saída de pista de Hamilton na primeira volta, após um toque com o finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), que o relegou para o último lugar.



O britânico conseguiu recuperar posições e terminou no segundo posto, à frente de Raikkonen, terceiro classificado.



Com este triunfo, o quarto do ano e o 50.º da carreira, Vettel, campeão do mundo em 2010,?2011, 2012 e 2013, soma 171 pontos, mais oito do que Hamilton, igualmente tetracampeão (2008, 2014, 2015 e 2017), que chegou à prova britânica a um ponto do alemão.

Lusa