Detidos vários elementos da Juve Leo no âmbito das agressões em Alcochete

A operação da GNR, apoiada pela PSP, ainda está em curso, num processo conduzido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e em que estão a ser feitas buscas em várias zonas da Grande Lisboa.

No dia 15 de maio passado, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e equipa técnica.

Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes, que permanecem em prisão preventiva.

Estes arguidos estão indiciados por vários crimes, nomeadamente sequestro, ofensa à integridade física qualificada, introdução em lugar vedado ao público, dano com violência, terrorismo, resistência e coação sobre funcionário.