Jogadores russos inalaram amoníaco para melhorar prestação em campo

A informação foi revelada pelo porta-voz da Federação da Rússia que admitiu o recurso a amoníaco por parte de um jogador russo no jogo em que a equipa russa venceu a Espanha. Numa entrevista ao jornal alemão "Suddeutsche Zeitung", em que falou sobre métodos para potencializar a prática desportiva, explicou o sucedido.

Alegadamente, o jogador Vladimir Granat, que entrou na segunda parte do jogo, foi filmado a colocar um algodão ao nariz. Sabe-se agora que, nesse momento, o jogador estava a inalar amoníaco para melhorar a sua prestação em campo. O mesmo jornal adianta que a prática foi adotada pelos jogadores na partida frente à Croácia.

A FIFA ainda não se pronunciou sobre este caso, no entanto, o uso desta substância não é proíbido e nem é detetável numa amostra de sangue, visto que é inalada.

Segundo o porta-voz da Federação da Rússia, o algodão estava embebido num recipiente com amoníaco que, depois de inalado, abre as vias respiratórias, resultando numa melhoria do desempenho dos atletas. De forma a desvalorizar o assunto, acrescentou ainda que "os jogadores russos usam champô quando tomam banho e bebem água quando está calor".