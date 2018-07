Bruno Fernandes assina novo contrato com o Sporting até 2023

Em comunicado enviado à Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do Sporting dá conta do novo contrato com o médio de 23 anos, que tinha chegado ao Sporting no início da época passada, proveniente dos italianos da Sampdoria, por 8,5 milhões de euros. Antes, tinha vestido as camisolas de Novara e Udinese.

Bruno Fernandes, que integrou a seleção portuguesa no Mundial 2018, tinha, em 11 de junho último, solicitado "a resolução do seu contrato de trabalho desportivo [que terminava em 2022] , com invocação de justa causa", que tinha a duração de cinco temporadas.

Além de Bruno Fernandes, rescindiram contrato, na sequência dos incidentes de 15 de maio, na Academia do clube, em Alcochete, Rui Patrício, William Carvalho, Gelson Martins, Podence, Battaglia, Bas Dost, Ruben Ribeiro e Rafael Leão.

Estas rescisões surgiram na sequência, entre outros casos, das agressões sofridas por vários elementos do plantel e da equipa técnica em 15 de maio, na Academia do Sporting, em Alcochete, por cerca de 40 pessoas encapuzadas.

Dos atacantes foram detidos 36, dos quais nove na segunda-feira e 27 que já estavam em prisão preventiva.

Com Lusa