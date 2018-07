Alemã Angelique Kerber na final de Wimbledon depois de bater letã Jelena Ostapenko

A única alemã no top-10 do 'ranking' feminino venceu Ostapenko, que na terça-feira se tornou a primeira letã a chegar às meias-finais de Wimbledon, em uma hora e nove minutos, pelos parciais de 6-3 e 6-3.

Na final, Kerber vai defrontar a vencedora do embate entre a sua compatriota Julia Goerges, 13.º do 'ranking', e a americana Serena Williams, 181.ª da hierarquia mundial e sete vezes campeã no Grand Slam londrino.

Esta é quarta final de um torneio Grand Slam para Kerber, depois de ter vencido o Open de Austrália, diante de Serena Williams, e o US Open em 2016, e ter sido finalista vencida em Wimbledon no mesmo ano, tendo perdido igualmentediante de Williams, antiga número um do 'ranking' mundial de ténis.

Lusa