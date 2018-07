Reforço nigeriano Ebuehi fez primeiro treino no Benfica

O lateral direito, de 22 anos, contratado aos holandeses do Den Haag, foi a novidade no treino da manhã de hoje, depois de ter estado ao serviço da Nigéria no Mundial2018, competição em que foi suplente utilizado com a Islândia.

A Nigéria foi eliminada na fase de grupos, depois de ser terceira, com uma vitória diante da Islândia (2-0), e derrotas com Croácia (2-0) e Argentina (2-1).

O lateral direito apresentou-se mais tarde no estágio de pré-época das 'águias', devido aos compromissos com a sua seleção.

O Benfica prossegue hoje de tarde os trabalhos em Troia, com novo treino às 17:00.

Lusa