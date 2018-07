A "Ronaldomania" tomou conta de Turim

"La vecchia Signora" lançou ondas de choque no futebol europeu ao contratar o avançado, de 33 anos, ao Real Madrid, por um valor recorde no campeonato italiano de 100 milhões de euros, e a "Ronaldomania" parece já ter-se apoderado de Turim.

Leonardo La Porta, dono da gelataria Miretti há 30 anos, localizada bem no centro da cidade, explicou à Associated Press onde foi buscar inspiração para criar o sabor CR7, a marca do jogador português, designado cinco vezes melhor futebolista mundial.

"Escolhi uma bebida típica de Portugal, a ginja. É um licor que liga Portugal a Piemonte, porque aqui também temos uma bebida semelhante. O sabor do gelado é composto por leite, nata, açúcar e farinha de alfarroba, ginja e pedaços de chocolate", revelou o autor, de 50 anos.

Daniella Matar

La Porta, que não é adepto da Juventus, nem sequer de futebol, já criou vários sabores para assinalar eventos importantes que decorreram em Turim, mas apenas um em homenagem a uma pessoa: o papa Francisco, quando visitou a cidade, em 2015.

"Espero que [Cristiano Ronaldo] venha cá prová-lo", disse, La Porta, talvez como complemento à pizza de um restaurante próximo, Tommy Tegamino, cujos proprietários, os irmãos Filippo e Tommaso Crozaso, esperam fazer disparar a clientela com a nova pizza CR7.

"Decidimos criá-la a partir do momento em que a transferência foi oficial. Na verdade, apenas começámos a vendê-la na quarta-feira. Está a ter muito boa saída, especialmente entre os adeptos", observou Sara Giulia Peira, gerente do restaurante.

A nova proposta do Tommy Tegamino não engana, nem mesmo o mais distraído visitante. Servida num prato fundo, a pizza tem a forma do número sete e é coberta por queijo stracchino (queijo fresco, de leite de vaca) e azeitonas pretas, simbolizando as cores dos bianconeri.

A Juventus também já começou a amortizar os milhões pagos para contratar Cristiano Ronaldo, com a venda das camisolas com o número e nome do avançado português, que desaparecem das prateleiras e não apenas em Turim. Na loja oficial em Milão, é vendida uma camisola por minuto.



Lusa