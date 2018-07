O defesa-central francês esteve a recuperar de uma contusão na perna direita e não esteve na lista de convocados do último jogo.

Alguns jogadores ainda desfrutam de férias, como Marcos Acuña e Sebastián Coates, que estiveram presentes no Mundial.

O próximo teste do Sporting vai ser com os franceses de Nice e está marcado para as 19h00 deste sábado.