Sporting de Braga goleia Hull City em jogo particular

O resultado espelha a superioridade da equipa portuguesa, que inaugurou o marcador aos 24 minutos, por Wilson Eduardo, após assistência de Esgaio.

Na segunda parte, e no espaço de poucos minutos, o Sporting de Braga sentenciou a partida.

Primeiro foi Raul Silva a concluir à entrada da pequena área um lance que a defesa contrária não conseguiu anular (58) e, pouco depois, Murilo fez o terceiro, com um remate rasteiro, depois de uma boa iniciativa de Ricardo Horta (61).

O Hull City reduziu aos 67 minutos, com Ritson a desviar junto a Tiago Sá, mas, aos 81 minutos, Ricardo Horta definiu o resultado final, após um grande passe de Xadas.

O Sporting de Braga tinha perdido com o Leixões, no Estádio 1º de Maio, em Braga (2-1), na terça-feira, já depois de ter vencido a sua equipa B por 3-0 no primeiro jogo treino da pré-temporada.

O próximo jogo é no domingo, com os minhotos a defrontarem os também ingleses do Millwall, à porta fechada, e, na próxima quarta-feira, deslocam-se a Espanha (Cartaya) para jogar com o Bétis (20:30 locais).



Lusa