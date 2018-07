Miguel Oliveira larga do 15.º lugar no GP Alemanha de Moto2

Oliveira, segundo classificado do campeonato, rodou na sua volta mais rápida em 1.24,360 minutos, cerca de meio segundo mais lento do que o italiano Mattia Pasini (Kalex), que fez um tempo de 1.23,787 e vai largar da 'pole position' no domingo, em Sachsenring.

Na primeira fila da grelha, ao lado de Pasini, vão estar os seus compatriotas Luca Marini (Kalex) e Francesco Bagnaia (Kalex), piloto que lidera o Mundial com 144 pontos, contra 128 do português.

O espanhol Alex Márquez (Kalex) e o italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex), terceiro e quarto classificados, respetivamente, vão largar da sétima e da quinta posições da 'grelha'.

Miguel Oliveira, que na próxima época vai saltar para o MotoGP, a categoria rainha do motociclismo de velocidade, procura na Alemanha o seu segundo triunfo da temporada, depois de ter vencido o Grande Prémio de Itália, sexta prova do calendário.

No MotoGP, o espanhol Marc Márquez, quatro vezes campeão do mundo e líder do campeonato, foi o mais rápido e vai partir da 'pole' ao lado das Ducati do italiano Danilo Petrucci e do espanhol Jorge Lorenzo.

Lusa