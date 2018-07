Steven Lobue e Rhiannan Iffland vencem prova açoriana do Red Bull Cliff Diving

Na terceira etapa do circuito mundial de saltos para a água de grande altura, que passou pela sétima vez pelo ilhéu de Vila Franca do Campo, Steven Lobue, atual líder do 'ranking', repetiu a vitória alcançada em Bilbau, Espanha, na prova anterior.

EDUARDO COSTA

Atrás de Steven Lobue, que reforçou hoje a liderança na competição mundial, ficaram David Colturi e Gary Hunt, em segundo e terceiro lugares, respetivamente.

No setor feminino, Rhiannan Iffland, que já se tinha destacado no primeiro dia da prova açoriana, com a melhor pontuação, arrecadou o triunfo à frente da mexicana Adriana Jiménez e da canadiana Lysanne Richard, que encerrou o pódio.

Apesar da vitória da atleta australiana, a liderança da competição mundial continua a pertencer a Adriana Jiménez, estando Rhiannan Iffland em segundo lugar do ranking.

A próxima etapa do Red Bull Cliff Diving World Series será em Sisikon, na Suíça, em 05 de agosto.

Lusa