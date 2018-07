Novak Djokovic ganha torneio de Wimbledon pela quarta vez

Djokovic obteve o seu quarto título na relva de Londres, após os triunfos em 2011, 2014 e 2015, aumentando para 13 o número de 'majors' no seu currículo, numa final relativamente rápida, que durou duas horas e 18 minutos, ao contrário do que acontecera nas meias-finais, marcadas por 'maratonas'.

Antigo número um mundial, Djokovic caiu muito no 'ranking' após a operação ao cotovelo e apareceu no torneio londrino como 21.º. Com os pontos conquistados hoje, regressa ao top-10, em que também se mantém Anderson, que era o oitavo e agora entra para os cinco melhores.

Há mais de um ano e meio que não jogava a este nível, mais exatamente desde a final do US Open que perdeu em 2016.

Dkokovic, de 31 anos, tem tido um ano de 2018 sem destaques - não ganhou qualquer torneio e apenas foi finalista em Queen's - mas continua a ser um dos mais vitoriosos tenistas em atividade. Entre 2008 e 2016 somou 12 sucessos 'majors', dos quais seis no Open da Austrália. Venceu Roland Garros uma vez e o Open dos Estados Unidos duas, sendo as restantes em Wimbledon.

No seu palmarés destaca-se ainda o ter comandado a seleção da Sérvia na vitória da Taça Davis de 2010.

