Frederico Varandas quer prospeção profissional para evitar "comprar caro e mal"

"Atualmente, o 'scouting' do Sporting é tipo 'outsourcing'. Nos últimos 10 ou 20 anos que jogadores o Sporting comprou e depois vendeu, fazendo mais valias? Slimani e o Marcos Rojo. Não encontramos um terceiro nome. Tivemos dois jogadores comprados que foram valorizados", começou por afirmar, numa sessão de esclarecimentos com o núcleo do Sporting da Assembleia da República.

Na intervenção inicial aos cerca de 30 deputados sportinguistas que estiveram presentes, o candidato lembrou as diferenças para os rivais Benfica e FC Porto, mencionando alguns jogadores que foram contratados e que, posteriormente, geraram consideráveis mais valias.

"Nos nossos rivais, é fácil enumerar 10 jogadores em 10 segundos, como por exemplo Gaitán, Di María, Matic, Falcao ou Hulk. É difícil o Sporting competir assim, quando compramos caro e mal, porque temos um departamento de 'scouting' não profissional", referiu, no período da sessão aberto aos jornalistas.

A aposta na formação foi igualmente defendida por Frederico Varandas, ainda que o antigo diretor clínico dos 'leões' tenha considerado que é preciso "revitalizá-la".

De resto, uma das medidas que pretende recuperar, caso seja eleito presidente do Sporting, é a reativação de uma rede de transportes, que ajude os mais desfavorecidos a deslocarem-se para os treinos, após a escola.

"Um Eric Dier ou um Francisco Geraldes, que são de classe média alta e jogam muito bem à bola, não têm esses problemas financeiros, mas, por cada Eric ou Chico Geraldes que joga bem, há 40 Gelsons, há 40 Rafael Leões, que não têm dinheiro nem passe para poderem ir da escola para os treinos", transmitiu.

Frederico Varandas mencionou igualmente a aposta nas modalidades "com racionalidade e sustentabilidade", antes de adiantar que a reestruturação financeira que estava em curso "pode ser melhorada".

Após a sessão de esclarecimentos, em declarações aos jornalistas, o médico, de 38 anos, mostrou-se satisfeito com a "adesão e recetividade" dos deputados 'verde e brancos' e evitou alongar-se quanto à possível suspensão de Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, ex-presidente e vice-presidente do Sporting, respetivamente, que também concorrem ao ato eleitoral.

"Não tenho competência para avaliar se vão ser suspensos. Gostaria, sim, que eles tivessem feito o que eu pedi, após o dia 24 de maio e até 23 de junho, demitindo-se e não terem sujeitado o Sporting ao que se passou. Permitiam que houvesse eleições e candidatavam-se, mas não tiveram coragem, nem dignidade para o fazer", concluiu.

As eleições do Sporting estão marcadas para 08 de setembro, sendo que, nesta altura, há sete candidatos perfilados.

A Frederico Varandas, que foi o primeiro a assumir a intenção, juntam-se Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues, Dias Ferreira, Bruno de Carvalho, Carlos Vieira e Zeferino Boal.



Lusa