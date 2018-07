FPF pede à PGR que averigue divulgação dos contratos de jogadores do Benfica

Além da solicitação de Fernando Gomes, também a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) pretende ver esclarecido o caso, tendo anunciado, em comunicado, que vai "avançar com uma queixa-crime com vista às perícias e auditorias de entidades com competência amplamente reconhecida para o efeito".

O Benfica anunciou que iria apresentar uma queixa contra LPFP e FPF pela fuga de informação dos contratos dos jogadores Ferreyra e Castillo, que foram divulgados na terça-feira num blogue que tem revelado documentos e emails do clube.Inicialmente, os 'encarnados' tinham também incluído a FIFA e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), mas revelaram que, depois de analisados os documentos, os mesmos não estariam na origem das fugas.

Entretanto, a Liga esclareceu, no mesmo comunicado, ser um organismo que trabalha "com Certificação de Qualidade pela norma ISO 9001/2015, sendo a primeira liga profissional de futebol a obter tal chancela", e explicou que "a plataforma Transfer está em vigência há várias temporadas desportivas, sendo que nos últimos dois anos todo o registo e inscrição de jogadores fez-se exclusivamente por esta via".

Embora justifique que aquela plataforma "tem agregado um sistema de segurança elevadíssimo, que é auditado por entidade externa e independente", a Liga, "na sequência dos alertas ontem [terça-feira] tornados públicos, entendeu reforçar os níveis de segurança dos seus sistemas e plataformas, já de si com padrões securitários elevados".

Segundo a Liga, os primeiros resultados "concluíram que os ficheiros exibidos na internet não são os mesmos rececionados" pelos serviços da Liga e que foram posteriormente enviados para a FPF e que "as fragilidades identificadas pelo relatório da FPF tornado público são recíprocas, uma vez que foram combinadas e estabelecidas entre as duas entidades".

A Liga conclui que, "apesar das auditorias em curso no organismo que tutela o futebol profissional, não será possível determinar a fonte de outros documentos e ficheiros entre os que foram tornados públicos ontem (terça-feira) e hoje, na medida em que são documentos não processados nem rececionados pelos serviços, dizendo apenas respeito a procedimentos obrigatórios junto dos serviços da FPF e da FIFA".

Lusa