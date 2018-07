Em comunicado publicado nas redes sociais, a Mercedes confirmou a extensão do contrato do Bottas até 2019, com mais uma de opção, sendo que o finlandês continuará a ser companheiro de Hamilton, tetracampeão mundial e segundo classificado no campeonato deste ano.

Ao longo da sua carreira, o piloto, de 28 anos, contabiliza três vitórias e 26 'poles', tendo conseguido as essas mesmas três vitórias e cinco 'poles' desde a sua chegada à Mercedes.

Lusa