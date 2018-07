Benfica vence Sevilha e continua pré-época sem perder

O Benfica fez o quarto jogo de preparação para a nova época em Zurique, na Suiça, frente aos espanhóis do Sevilla, equipa onde joga o português Daniel Carriço e o ex-benfiquista Nolito.

Numa primeira parte intensa mas sem grandes oportunidades de perigo, os jogadores do Benfica iam mostrando um bom entendimento. Os adeptos pediram e Castillo deu no início da segunda parte, num canto de Pizzi e o avançado chileno a saltar mais alto que a defesa do Sevilha e a marcar o primeiro da partida.

O Sevilha respondeu de livre, mas a bola de Sarabia passou por cima da baliza de Odysseas Vlachodimos.

Com as substituições o ritmo de jogo baixou.

Ao quarto jogo de preparação a equipa de Rui Vitória venceu pela terceira vez. Segue-se o terceiro estágio de pré-época nos Estados Unidos, onde o Benfica vai fazer mais dois jogos particulares.